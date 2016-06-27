Merkel'den AB'ye sağduyu çağrısı



Avrupa Birliği'nde Brexit kararına tepkilerin arttığına işaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in sağduyu çağrısı yaptığını ve bu çağrının geride kalan 27 Birlik üyesine yönelik olduğunu belirtti. Seibert, "Çok sesli bir Avrupa olmamamız, aksine zorluklara karşı ortak tepki oluşturmamız bizim çıkarımızadır" diye konuştu.

Brüksel'de salı günü düzenlenecek AB liderler zirvesinde 27 üye ülkenin ortak pozisyon belirlemesi gerektiğini vurgulayan Seibert, "Ancak İngiliz hükümetinin zamana ihtiyacı olursa, buna da saygı duyarız" dedi. Seibert, bu konuda somut bir zaman diliminden ise söz etmedi.

Merkel de hafta sonu yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerinin temposu ile ilgili bir karar olmadığını vurgulayarak "Doğrusunu söylemek gerekirse sonsuza kadar sürmemeli, bu doğru, ama kısa zamanda olması için de uğraşmam" diye konuşmuştu.

Fransa bastırıyor

Ancak AB temsilcileri ve diğer AB ülkeleri ise İngiltere'nin bir an önce AB'den çıkmasını istiyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, İngiltere'nin çıkış müzakerelerini yürütecek ismi hızla belirlemesi gerektiğini söyledi. İngiltere'nin temsilcilik sorununu bir an önce açıklığa kavuşturmasını isteyen Fransız Bakan, haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, böylece gündem ve çıkış müzakerelerinin takviminin belirlenebileceğini ifade etti.

Ayrault, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra serbest dolaşım ilkesini tamamen yerine getirmeden otomatikman İsviçre'ninkine benzer bir statüyü elde etmesini ise ihtimal dâhilinde görmüyor. Ayrault, "Böyle bir olasılık var, ancak bu otomatikman olmayacak" diye sözlerini sürdürdü.