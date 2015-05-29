Merkel'den AB'de reform mesajı



İngiltere Başbakanı David Cameron, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Cameron, İngiltere’nin AB sözleşmelerinde reform talebini yineledi.

İngiltere Başbakanı, "İngiliz çıkarları, en iyi şekilde AB içerisinde temsil edilebilir, ancak refomlar temelinde" diye konuştu. En geç 2017 yılına kadar İngiltere’nin AB’de kalıp kalmamasını refanduma sunmak isteyen David Cameron, İngiliz halkının endişelerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"İngiltere'nin AB'den çıkması ihtimal dışı değil"

Serbest dolaşım ve sosyal yardımların suistimal edilmesi gibi konularda öncelikle gerekli reformların içeriğine dair tartışılmasını isteyen İngiltere Başbakanı, daha sonra bu fikirlerin nasıl hayata geçirilebileceğine karar verilebileceğini belirtti. İngiltere’nin AB’den çıkmasını ihtimal dışı görmediğini belirten Cameron, "Avrupa’nın bir kütle gibi değil bir ağ gibi yeterince esnek olması gerekiyor" diye konuştu.

Almanya Başkanı Angela Merkel de AB sözleşmelerinde bir değişikliğe temelde karşı olmadığını dile getirdi. İngiliz meslektaşı ile yaptığı basın toplantısında Merkel, görüşmede "İngiltere’nin beklenti ve dileklerini" ele aldıklarını belirtti. Merkel,

Almanya’nın da örneğin Avrupa’da serbest dolaşım hakkının suiistimal edilmesi gibi bazı konularda İngilizlerin kaygılarını paylaştığını dile getirdi. Bu alanlarda yapılacak değişikliklerin 'gerektiğinde' Almanya’nın da çıkarına uygun olacağını belirten Merkel, İngiltere’nin referandum sürecini Almanya’nın yapıcı bir biçimde destekleyeceğini kaydetti.