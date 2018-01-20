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Dünya

Merkel'den AB-Türkiye Zirvesi açıklaması: Umarım güzel bir fırsat olur

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye-AB arasında yapılacak zirve ile ilgili açıklama yaptı

20 Ocak 2018 23:54

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılması planan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın  da katlıması beklenen Türkiye-AB zirvesiyle ilgili açıklama yaptı.  Varna'da böyle bir görüşmenin yapılacak olmasından mutlu olduğunu söyleyen Merkel, "Umarım bu toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bizleri ilgilendiren tüm konuların masaya yatırılması için güzel bir fırsat olur.” dedi.

Çalışma ziyareti için Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da bulunan Merkel, Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Çıkan sorunları çözebilmek için komşumuzla (Türkiye) derli toplu ilişkilere ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Borisov’un inisiyatifini takdirle karşıladığına işaret eden Merkel, "Varna'da böyle bir görüşmenin olacağından çok mutluyum. Umarım bu toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bizleri ilgilendiren tüm konuların masaya yatırılması için güzel bir fırsat olur.” dedi.

Bulgaristan’ın AB’nin ortak dış sınırının korunması için harcadığı çabaları takdir eden Merkel, “Özellikle Bulgaristan-Türkiye sınırında oldukça ağır olan bu görevde Almanya olarak Bulgaristan’a destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinin Bulgaristan’ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'na destek vermeyi amaçladığına işaret eden Merkel, Balkanlar’da doğal gaz dağıtım merkezinin kurulmasına destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Varna toplantası

Başbakan Borisov da Bulgaristan’ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sırasında, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınabileceği bir "ön zirve" yapmayı planladıklarını anlattı.

Borisov, görüşmeye Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet edileceğini duyurdu. Varna toplantısı için henüz tarih belirlenmedi.

Türkiye'nin göç konusunda yaptığı ilk anlaşmadan kaynaklanan sorumluluklarının AB'nin yerine getirmediğine dair şikayetleri olduğunu belirten Borisov, “Avrupa’nın barış, huzura ihtiyacı var. Sağladığı refah sayesinde yaşanabilecek en iyi yer burası” diye konuştu.

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