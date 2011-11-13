T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel'de "aşırı sağ" endişesi BERLİN (A.A)

13 Kasım 2011 18:36

-Merkel'de "aşırı sağ" endişesi BERLİN (A.A) - 13.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki aşırı sağcı akımın güçlenmesinden endişe duyduğunu dile getirdi. Merkel, Leipzig kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kurultayı öncesinde, Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk'ün öldürüldüğü cinayetlerden aşırı sağcıların sorumlu olmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, aşırı sağın güçlenmesinden endişe duyduğunu belirterek, "Bu, büyük bir itinayla izlenmesi gereken olağan üstü bir olay" şeklinde konuştu. Cinayetlerin, bu şekliyle düşünmedikleri aşırı sağcı bir yapıyı ortaya çıkarttığını ifade eden Merkel, bu olayların, her türlü radikal akımlar karşısında daha dikkatli olunması gerektiğini gösterdiğini kaydetti. Soruşturmaların itinayla sürdürülmesi gerektiğini belirten Merkel, soruşturmanın kısa sürede sonlandırılmasını, cinayetlerle ve katillerle ilgili ayrıntıların tümüyle ortaya çıkartılmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24