-Merkel'de "aşırı sağ" endişesi BERLİN (A.A) - 13.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki aşırı sağcı akımın güçlenmesinden endişe duyduğunu dile getirdi. Merkel, Leipzig kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kurultayı öncesinde, Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk'ün öldürüldüğü cinayetlerden aşırı sağcıların sorumlu olmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, aşırı sağın güçlenmesinden endişe duyduğunu belirterek, "Bu, büyük bir itinayla izlenmesi gereken olağan üstü bir olay" şeklinde konuştu. Cinayetlerin, bu şekliyle düşünmedikleri aşırı sağcı bir yapıyı ortaya çıkarttığını ifade eden Merkel, bu olayların, her türlü radikal akımlar karşısında daha dikkatli olunması gerektiğini gösterdiğini kaydetti. Soruşturmaların itinayla sürdürülmesi gerektiğini belirten Merkel, soruşturmanın kısa sürede sonlandırılmasını, cinayetlerle ve katillerle ilgili ayrıntıların tümüyle ortaya çıkartılmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.