Merkel'dan Erdoğan'a çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdı.

Merkel, Malta Başbakanı Joseph Muscat ile Berlin'de görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında mülteci mutabakatının özellikle de insan kaçakçılığına karşı mücadelede iki tarafın da faydasına olduğunu belirtti. Merkel, Türkiye'nin de Avrupa gibi güvenilir bir sözleşme ortağı olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Erdoğan geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararına sert tepki göstermiş, AB’yi sınırları açmakla tehdit etmişti. Bunun üzerine AB Komisyonu Sözcüsü, Ankara’nın mülteci anlaşmasının yükümlülüklerine uymasını beklediklerini açıklamıştı.

Erdoğan: AB defterini henüz kapatmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada da AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini yokuşa sürmekte ısrar ettiğini, ancak Türkiye'nin AB defterini henüz kapatmadığını söylemişti. "AP'nin son kararı yıllardır yaşadığımız gerçeğin bizzat kendileri tarafından ikrarıdır; şu anda AB defterini henüz kapatmış değiliz. Ama karşımızdaki fotoğraf olumlu yönde beklentilere kapılmamıza izin vermiyor" şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin önünde başka alternatifler de olduğunu belirtmişti.

Geçen mart ayında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatı Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla mülteci geçişinde önemli düşüşe neden oldu. Almanya'da 2017'de düzenlenecek meclis seçimlerine dördüncü kez adaylığını koyacağını açıklayan Merkel'in destek oranları, mülteci akınının yavaşlamasıyla tekrar yükselişe geçti.

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DW/DPA/AFP/RTS/SSB/BK