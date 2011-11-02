-Merkel:"Türkiye'ye yardımcı olmak istiyoruz" BERLİN (A.A) - 02.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, PKK terörünün güncel bir konu olduğunu ve bu konuda Almanya'nın Türkiye'ye yardımcı olmak için her türlü çabayı harcamak istediğini söyledi. Merkel, Berlin'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başbaşa yaptığı görüşmeden sonra Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında terör konusuna değinerek, "PKK terörü güncel bir konu. Almanya bu konuda yardımcı olmak için her şeyi yapmak istiyor. Güvenlik güçlerinin zarar görmesinden üzüntü duyduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Van'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardımda bulunduklarını da hatırlatan Merkel, Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede dünyadaki, özellikle de Suriye'deki gelişmelere odaklandıklarını söyledi. Bu ülkedeki insan hakları ihlallerini kınadıklarını, Almanya olarak BM tarafından Suriye'nin daha güçlü bir şekilde kınanmasını istediklerini belirten Merkel, özellikle Türkiye'nin bu bölgedeki sıkı ilişkilerinden dolayı Erdoğan'dan bölgedeki gelişmeleri dinlemenin kendisi için önemli olduğunu kaydetti. AB ile yürütülen müzakereler hakkında da Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Merkel, şartların olanak vermesi durumunda yeni bir faslın açılmasını düşünebileceklerini Erdoğan'a açıkça söylediğini, Ankara Protokolü ile ilgili olarak ilerleme sağlanması konusunda Almanya'nın katkı sağlamak istediğini, bunun AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağını söyledi. Merkel, avro kriziyle ilgili sorunun Türkiye'nin AB üyeliği çabalarına nasıl bir etkisi olabileceğinin sorulması üzerine de, bunun Türkiye ile sürdürülen üyelik müzakereleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, üyelik sürecinin belirli kriterlere göre yürütüldüğünü kaydetti. Türkiye'nin çok iyi bir ekonomik büyümeye sahip olduğuna da işaret eden Merkel, avro ülkelerindeki krize bakıldığında Türkiye'nin bu konuda daha başarılı olduğunun görüldüğünü sözlerine ekledi.