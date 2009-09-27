Almanya'da bugün yapılan genel seçimleri, ilk tahminlere göre iktidarda bulunan ve genel başkanlığını Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi kazandı.



Almanya'da genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi toplam yüzde 33,5, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 22,5, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 15, Yeşiller Partisi yüzde 10,5, Sol Parti yüzde 12,5, diğer partiler de yüzde 6 oranında oy aldı.



Buna göre Almanya Federal Meclisi'ndeki oy dağılımının da fazladan seçilecek milletvekilleriyle şöyle olacağı tahmin ediliyor:



CDU ve CSU 186, SPD 143, FDP 95, Sol Parti 80, Yeşiller Partisi 67.



Bu ilk tahminlere göre SPD, en kötü seçim sonuçlarından birini alırken, FDP ve Yeşiller Partisi seçimlerde bugüne dek en iyi sonucu elde ettiler.



Alınan bu sonuçlara göre CSU ve FDP ile koalisyon hükümeti kurmak isteyen CDU'nun, bu isteğini gerçekleştirme olasılığı büyük görünüyor.



Seçimlere katılma oranının da yüzde 72,5 ile bugüne dek yapılan genel seçimlerdeki en düşük oran olduğu bildirildi. Seçimlere katılma oranı 2005 yılında yüzde 77,7 olmuştu.



Almanya'daki 3 buçuk milyon Türk'tense sadece 700 bini oy verme hakkına sahip. Seçimde 30 kadar Türk kökenli aday da yarıştı. Yeşiller'den Cem Özdemir ve Ekin Deligöz'le, Sol Parti’den Sevim Dağdelen'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alman meclisinde şu an 5 Türk kökenli milletvekili bulunuyor.



Merkel zaferini ilan etti



Lideri olduğu Hıristiyan Birlik Partileri seçimden birinci sırada çıkan Başbakan Angela Merkel zaferini ilan etti. Merkel, koalisyon için tüm partilerle görüşeceklerini söyledi ve "Herkesin partisi olmak istiyoruz" dedi.



Seçimlerde en büyük oy kaybına uğrayan ve oyları yüzde 31,7'den 23,5'e gerileyen sosyal demokrat partinin başbakan adayı Frank-Walter Steinmeier de yenilgiyi kabul etti.

