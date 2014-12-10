Merkel yüzde 96 oy oranıyla yeniden seçildiği kurultayda fenalık geçirdi!

Partisi CDU'nun kurultay başlangıcı öncesi televizyona konuşurken, kısa bir fenalık geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel söyleşiyi yarıda bıraktı. Kısa bir süre sonra tekrar yerine gelen Merkel, “Bir paket çikolata yedim, şimdi çok iyiyim” dedi.

Başbakan Merkel, Köln'de partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) kurultayı başlangıcında kısa bir fenalık geçirdi.

ZDF televizyon kanalına konuşurken, birden kendisini iyi hissetmeyen Başbakan Merkel, söyleşiyi yarıda kesti. Ancak bir süre sonra tekrar dönen Başbakan Merkel, gülerek, “Bir paket çikolata yedim. Şimdi daha iyiyim” dedi ve söyleşiye devam etti.

'Uzman işgücü hoş geldi'

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başbakan Merkel, Almanya'nın uzman işgücü göçüne açık olduğunu vurguladı. Merkel “Bu genç insanlar Almanya'ya gelmekte haklı. Onlara Hoş geldin diyoruz” dedi. Almanya'nın bir ihracat ülkesi olduğunu belirten Merkel, Made in Germany markasının refahın güvencesi olduğunu söyledi ve “Biz sonuncu değil, birinci olmalıyız. Dünya bizi beklemez” diye konuştu.

Dijitalleşme

Başarıyla övünmenin yeterli olmayacağını kaydeden Başbakan Merkel, geleceği de devamlı güvence altına almak gerektiğini vurguladı ve “Ben Almanya'nın geleceğini şekillendirmek istiyorum” dedi. Bu nedenle dijitalleşmeye ağırlık vereceğini söyleyen Başbakan Merkel, Almanya'nın dijitalleşmenin öncülüğünde teknik devrimin eşiğinde bulunduğunu vurguladı. Dijitalleşmenin iş dünyasını derinden değiştireceğini ve çok işyeri yaratacağını belirten Merkel, koalisyon ortağı SPD'nin Thüringen eyaletinde Sol Parti ile hükümet kurmasını sert eleştirdi. Merkel, “SPD kendini daha ne kadar küçültecek. Ben bunu iflas açıklaması olarak görüyorum” dedi.

Yeniden seçildi

Merkel, bin delegenin katıldığı kurultayda yeniden genel Başkan seçildi. 14 yıldır CDU Genel Başkanı olan Merkel yüzde 96.72 oranında oy aldı. 2012 yılında yapılan seçimde Merkel, yüzde 97.9 oy almıştı.

Başbakan Merkel'in rahatsızlığıyla ilgili açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bunun bir fenalık olmadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Bir anlık kendini iyi hissetmedi. Bir şeyler yiyip içtikten sonra söyleşiye devam etti."