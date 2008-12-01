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Dünya

Merkel yine CDU lideri

Almanya Başbakanı Merkel, ezici çoğunlukla 5. kez Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına seçildi

01 Aralık 2008 02:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük bir çoğunlukla 5. kez Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanlığına seçildi.

Merkel, CDU'nun Stuttgart kentindeki 22. parti kurultayında delegelerin yüzde 94,83'ünün oyunu alarak, yeniden CDU başkanlığına getirildi. Merkel, geçerli 890 oyun 844'ünü alarak 5. kez CDU genel başkanı oldu.

Merkel teşekkür konuşmasında, kendisine duyulan güvenden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başarılı olabilmek için her türlü çabayı harcayacağını söyledi.

Parti kurultayında yapılacak seçimlerde, CDU Yönetim Kurulu üyesi Emine Demirbüken-Wegner'in de yeniden bu göreve seçilmesi bekleniyor.

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