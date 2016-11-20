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BBC Türkçe

Merkel 'yeniden başbakan adayı olacak'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, dördüncü dönem için partisinin başbakan adayı olmak istediğini söylediği belirtildi. Merkel'in bugün partisinin genel merkezinde resmen adaylığını açıklaması bekleniyor.

20 Kasım 2016 19:03

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, dördüncü dönem için partisinin başbakan adayı olmak istediğini söylediği belirtildi.

Niyetini parti üyelerine söyleyen Merkel'in bugün ada olma isteğini, Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) genel merkezinde resmen açıklayacağı bildirildi.

Almanya'da genel seçimlerin gelecek yıl, sonbahar aylarında yapılması bekleniyor.

62 yaşındaki Merkel'in popülaritesi geçmişe kıyasla azalsa da, hala ülkenin en çok destek gören siyasetçilerinden biri.

Merkel ve partisi bu yıl eyalet seçimlerinde yenilgi yaşamış ve sağcı AfD Partisi, CDU'ya ciddi bir rakip olarak çıkmıştı.

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