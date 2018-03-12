Merkel: Yeni hükümetin hedefi Fransa ile ortak zemin bulmak

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel dördüncü dönem başbakanlık görevini devralmadan önce yaptığı açıklamada, \"Avrupa bankacılık birliği\" gibi karmaşık projelerin \"derinlemesine görüşmeler\" yapılmasını gerektirdiğini, yeni hükümetin en önemli hedeflerinden birinin Fransa ile finans, savunma ve göçmenlik konularında bir uzlaşma zemini bulmak olduğunu söyledi.

Avrupa Yatırım Bütçesi konusunda hızla ortak bir zemin bulunması gerektiğini vurgulayan Merkel, “2012, 2013 yıllarında söylemiştim, ne istediğimizi ve bunun Avrupa bütçesine nasıl bir etki edeceğini konuşmalıyız. Bu sorularla yakından uğraşacağız” dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı konusunda spekülasyon yapmayacağını vurgulayan Merkel, Avrupa Merkez Bankası’nın 2019 yılında göreve başlayacak yeni başkanının kim olacağı konusunda gelen sorulara, “Zamanı geldiğinde bu koltuk için gerekli adaylar hakkında görüşeceğiz. İyi adaylarımız olacak ama bugün bu konuda bir spekülasyon yapmayacağım” yanıtını verdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir Avrupa kurumunun komutasında Alman olsun ya da olmasın kurumun imajı olabileceğinin en iyisi olmalıdır.”

Merkel, Euro Bölgesi reformlarının bu ay yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesine sunumunun ertelenmesi konusunda Fransa ile anlaşmaya vardıkları haberlerini yalanladı. \"Ben ertelemeler konusunda herhangi bir şey söylemedim\" diyen Merkel, \"Mart ayı liderler zirvesinde reformlar konusunda nihai bir plan ortaya koymayacağız, fakat Aralık ayında ifade ettiklerimizden daha fazlasını söyleyebileceğiz. Tabii önümüzdeki 20 yılda Euro Bölgesi’nin her tarafı konusunda bir öngörüye sahip olmak zor\" diye ekledi.

Türkiye ile AB ilişkilerine yönelik açıklamalar da yapan Merkel, AB’nin Türkiye ile diyaloğunun sürdürülmesi gerektiğini çünkü AB ile Türkiye\'nin birbirine bağımlı olduğunu söyledi.