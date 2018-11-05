Merkel: Yeni genel başkan ile de koalisyona devam edilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) genel başkanlığını bırakmasını açıklamasının ardından koalisyonun geleceğinin ne olacağı tartışılmaya başlandı. Merkel bugün konuya bir açıklık getirdi. Başbakan Merkel, partinin genel başkanının değişmesinin ardından da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yapılan koalisyon sözleşmesinin geçerli olacağına dair güvence verdi.

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, Pazartesi günü Berlin'de CDU'nun İdari İşlerden Sorumlu Sekreteri Klaus Schüler ile düzenlediği basın toplantısında, parti yönetimin yaptığı iki günlük çalışma toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Merkel, "Koalisyon sözleşmesi temelinde federal hükümetin çalışmalarını sürdürmesi yönünde ortak kanaatin" mevcut olduğunu söyledi. Başbakan, koalisyon ortağı SPD'ye işaret ederek, "Bunun önemli olmasının yanı sıra endişeleri azaltacak bir mesaj olduğuna inanıyorum" dedi. Merkel, CDU'da yönetim değişikliğinin ardından koalisyonun geleceğini SPD'nin haklı olarak bilmek istediğine işaret etti.

Adaylar kendilerini üyelere tanıtacak

Başbakan Merkel ve CDU İdari İşlerden Sorumlu Sekreteri Schüler, basın toplantısında 6-8 Aralık tarihlerinde Hamburg'da yapılacak parti kongresi öncesinde yapılacak hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. Schüler, genel başkanlığa aday olan isimlere düzenlenecek sekiz bölgesel konferansta kendilerini tanıtma imkanı verileceğini söyledi.

Schüler, bölgesel konferanslar ile "şeffaflığa ve parti içi demokrasiye katkı sağlanacağını" dile getirdi. Başbakan Merkel de, böylelikle bütün CDU üyelerinin adaylar hakkında bilgi sahibi olabileceğini ifade etti.

12 aday bulunuyor

Merkel’in yerine genel başkanlığa aday olmak isteyen 12 kişi bulunduğu belirtiliyor. Adaylığını açıklayanlar arasında Merkel’e yakın isimlerden CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 2009 yılında aktif siyaseti bırakan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Alman meclis eski Grup Başkanı Friedrich Merz bulunuyor.

Genel başkan olmak isteyenlerin adaylığı parti yönetim kurulu, eyalet, kent ve ilçe teşkilatı gibi CDU yönetim organları veya parti kongresinde delegeler tarafından aday gösterilmeleri ile resmiyet kazanıyor. Saar eyaleti CDU teşkilatı Kramp-Karrenbauer'i oy birliği ile CDU’nun genel başkanlığına aday gösterdi. Böylelikle, şimdiye kadar sadece Kramp-Karrenbauer'in adaylığı resmiyet kazanmış oldu.

Başbakan Merkel, basın toplantısında, Kramp-Karrenbauer'in genel sekreterlik görevlerini parti kongresine kadar mümkün olduğunca askıya alacağını da söyledi.

SPD'den Büyük Koalisyon açıklaması

Öte yandan koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti yönetimi de Berlin'de çalışma toplantısı yaptı. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Büyük Koalisyon'un geleceğine ilişkin planlanandan daha erken karar verilmeyeceğini belirtti. Nahles, parti yönetimindeki büyük çoğunluğun buna karşı çıktığını da sözlerine ekledi. Buna göre, SPD, Büyük Koalisyon'a devam edilip edilmeyeceğine daha önceden planlandığı gibi yasama döneminin yarısı tamamlandıktan sonra, 2019 sonbaharında karar verecek.

Parti yönetiminin toplantısı öncesinde SPD'nin önde gelen isimleri CDU/CSU ile koalisyona devam edilip edilmeyeceğinin 2019 başına kadar açıklığa kavuşmasını talep etmişti.

dpa, rtr/JD,GA

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