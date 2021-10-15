Merkel Türkiye'ye 'veda'ya geliyor: Almanya lideri yarın çalışma ziyareti için İstanbul'da olacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.
Emekli olacağını duyurarak 26 Eylül'de yapılan federal seçimlere katılmayan Merkel, Almanya'da yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar Başbakanlık görevini sürdürüyor. Seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokratlar, perşembe günü potansiyel koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal görüşlü Hür Demokrat Parti ile görüştü. Bu koalisyonun kurulması durumunda Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz olacak.
Merkel, geçen aylarda Moskova ve Washington'a da veda ziyaretlerinde bulunmuştu.