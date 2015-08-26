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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Yabancı düşmanlığına hoşgörü gösterilemez'

Almanya Başbakanı Angela Merkel aşırı sağcıların mülteci barınakları nedeniyle şiddet olaylarına sahne olan Heidenau kentini ziyaret etti. Merkel, 'Yabancı düşmanlığına hoşgörü gösterilemez' dedi.

26 Ağustos 2015 20:23


Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci barınakları nedeniyle aşırı sağcıların ve Neo Naziler'in şiddet gösterilerine sahne olan Heidenau'yu ziyaret etti. Merkel burada yaptığı açıklamada vatandaşlardan, nefret dolu söylemlere ve sığımacılara yönelik saldrılara karşı durmalarını istedi. Başbakan, 'Başka insanların onurunu sorgulayan insanlara hoşgörü gösterilemez. Hukuki ve insani yardımların sunulduğu yerlerde yardıma hazır olmayanlara da tolerans yok' dedi. Merkel Heidenau ziyaretinde, sığınmacılar ve onlara yardım eden görevlilerle sohbet etti.

Merkel mülteci barınaklarına tepki göstererek sığınmacılara, onlara yardım edenlere saldıran, polis ve solcularla çatışan aşırı sağcılar ve Neo Naziler'e geç tepki verdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Merkel olayların ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağcıları ve onlara destek verenleri 'itici ve utanç verici' diye nitelendirmişti.

Merkel Almanya'ya gelen mültecilerin sayısının fazla olduğunu, onların ihtiyaçlarının karşılanmasının ise zor olduğunu hatırlattı. Başbakan, bunun üstesinden gelinebilmesi için yeni çareler bulunması gerektiğini de vurguladı.

Merkel Heidenau ile ilk kez bir sığınmacı yurdunu ziyaret etmiş oldu. Merkel'ın ziyareti sırasında toplanan kalabalıktan bazı kişiler Başbakan'ı yuhalarken bazıları, 'vatan haini' diye bağırdı. Merkel'den önce Heidenau'yu Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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