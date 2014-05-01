Merkel Washington yolcusu



ABD'li bir grup senatörle bir akşam yemeği yiyecek Merkel, yarın Başkan Barack Obama tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor. Almanya, ABD ve AB tarafından alınan yaptırım kararlarına destek veriyor.

NSA skandalını gündeme getirecek

Merkel'in Washington gündeminin bir başka başlığını ise Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) dinleme skandalının oluşturması bekleniyor.

Skandal, iki ülke arasındaki ilişkilere gölge düşürmüştü. Merkel'in cep telefonunun da NSA tarafından dinlendiğinin su yüzüne çıkması gerilimi tırmandırmıştı.

Hedef, serbest ticaret anlaşması

ABD ve AB arasındaki serbest ticaret anlaşması, Merkel'in temaslarında gündeme gelmesi beklenen bir başka konu.

ABD ile AB, gümrük ve diğer ticari engellerinin kaldırılmasını öngören anlaşmanın müzakerelerine geçen yıl başlamıştı.

Güvenlik standartları, teknik düzenlemeler ve rekabet kuralları da bu müzakereler kapsamında ele alınıyor.

Hedef, 800 milyondan fazla tüketiciyi kapsayan ve küresel üretimin yarısının yapıldığı bu iki kıta arasında ortak bir serbest ticaret bölgesi oluşturabilmek.

Dünya genelindeki ticari faaliyetlerin üçte biri bu bölgede gerçekleşiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile ikili bir görüşme yapacak Merkel'in ABD Ticaret Odası'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Almanya Başbakanı son olarak 2011'de ABD'yi ziyaret etmiş, Obama ise en son geçen haziran ayında Almanya'ya gelmişti.