Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine katılmak için gittiği Çin'in Hangcou kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Grand Metropark Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Merkel, Almanya'nın darbe girişimini kınadığının ve demokrasiden yana yer aldığının altını çizdi. Erdoğan da Merkel'e, Almanya'nın desteğinin yanı sıra bu süre içerisinde iki kez telefon görüşmesi yapmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili olarak Merkel'e bilgi verdi. Suriye'deki krizin siyasi çözümle sonlandırılmasının, gerek istikrarın yeniden tesisi, gerek IŞİD ve diğer örgütlerle etkili mücadele için önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırı boyunca bir “terör koridoru" oluşturulmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Merkel de Türkiye'nin başta IŞİD olmak üzere terörle mücadelesini desteklediklerini belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti ve geri kabulün eş zamanlı olarak yürürlüğe konulmasını sağlamaya yönelik istişarelerin ve çalışmaların sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi. Merkel, "Vize muafiyeti konusunda Türkiye ile AB arasındaki görüş ayrılıklarını giderebiliriz" açıklaması yaptı.

Reuters’a konuşan Merkel’in sözcüsü, iki liderin Almanya-Türkiye ilişkilerini, Türkiye-AB mülteci anlaşmasını ve Suriye’deki iç savaşı görüştüğünü söyledi.

Görüşmenin yapıcı geçtiğini belirten sözcü, Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyareti konusunda görüşüp görüşmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Almanya'da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarının Haziran ayında kabul edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. İncirlik'i ziyaret etmek isteyen bir grup Alman milletvekili ile Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe, izin istemiş ancak Türkiye buna onay vermemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 2 Haziran'da Almanya Parlamentosu'nun 1915 Olayları'nın "Ermeni Soykırımı" olduğu yönündeki kararının parlamentoya ait olduğunu, bu kararın hukuki bağlayıcılığının olmadığını 2 Eylül’de söyledi.

Alman yayın organı Der Spiegel, Steinmeier'ın açıklamasından önce, Almanya Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi yönünde bir adım olarak parlamento kararıyla arasına mesafe koyacağını, karşılığında Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik'ta bulunan Alman askerlerini ziyaret etme izni vereceğini iddia etmişti