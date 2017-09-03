T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel ve Schulz’un televizyon düellosu Artı TV'de

Merkel-Schulz düellosunda Türkiye ile ilişkilere yönelik tartışmaların geniş bir yer tutması bekleniyor

03 Eylül 2017 00:29

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak olan Federal Meclis seçimlerine üç hafta kala, Başbakan Angela Merkel ve SPD’nin adayı Martin Schulz canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Merkel-Schulz düellosunda Türkiye ile ilişkilere yönelik tartışmaların geniş bir yer tutması bekleniyor.

Seçimin iki favori isminin karşı karşıya geleceği “Das TV-Duell” adlı program 3 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 20.15 (Avrupa saatiyle 21.15)’te Alman televizyon kanalları ARD, SAT.1, RTL ve ZDF’den canlı olarak yayınlanacak.

1,5 saat sürecek olan Merkel-Schulz “düellosu” Türkiye saatiyle 23.00 (Avrupa saatiyle 22.00)’ten itibaren ARTI TV ekranlarından Türkçe çevirisiyle yayınlanacak.

İki liderin karşı karşıya geleceği yayın öncesinde Gazeteci Attila Azrak’ın hazırlayıp sunduğu “Almanya’nın Seçimi” programı Türkiye saatiyle 22.00 (Avrupa saatiyle 21.00)’de ARTI TV ekranlarında yer alacak.

 

 

ETİKETLER

MerkelSchulzartı tvseçimalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24