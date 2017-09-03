Merkel ve Schulz’un televizyon düellosu Artı TV'de

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak olan Federal Meclis seçimlerine üç hafta kala, Başbakan Angela Merkel ve SPD’nin adayı Martin Schulz canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Merkel-Schulz düellosunda Türkiye ile ilişkilere yönelik tartışmaların geniş bir yer tutması bekleniyor.

Seçimin iki favori isminin karşı karşıya geleceği “Das TV-Duell” adlı program 3 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 20.15 (Avrupa saatiyle 21.15)’te Alman televizyon kanalları ARD, SAT.1, RTL ve ZDF’den canlı olarak yayınlanacak.

1,5 saat sürecek olan Merkel-Schulz “düellosu” Türkiye saatiyle 23.00 (Avrupa saatiyle 22.00)’ten itibaren ARTI TV ekranlarından Türkçe çevirisiyle yayınlanacak.

İki liderin karşı karşıya geleceği yayın öncesinde Gazeteci Attila Azrak’ın hazırlayıp sunduğu “Almanya’nın Seçimi” programı Türkiye saatiyle 22.00 (Avrupa saatiyle 21.00)’de ARTI TV ekranlarında yer alacak.