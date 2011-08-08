-MERKEL VE SARKOZY'DEN DESTEK FRANKFURT (A.A) - 08.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İtalya ve İspanya'nın bütçe açıklarını azaltma ve rekabet edebilirliklerini düzeltme planlarından memnuniyet duyduklarını bildirdi. Merkel ve Sarkozy yaptıkları ortak açıklamada, Avro Bölgesi devlet ve hükümet başkanlarının ve AB kuruluşlarının 21 Temmuz 2011 tarihinde aldığı kararların tam olarak uygulanması taahhüdüne bağlı olduklarını belirttiler. İtalya ve İspanya'nın bütçe planlarına destek veren iki lider, bu iki ülkenin açıkladıkları önlemleri ''tam ve hızlı'' biçimde uygulamasının piyasa güvenini sağlamada önemli olduğuna işaret ettiler. Merkel ve Sarkozy, Roma yönetiminin bütçe dengesini daha önce planlanandan bir yıl önce sağlama amacının ''esaslı bir önem'' taşıdığını vurguladılar. İki lider, 21 Temmuz'da karar verildiği gibi Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) etkinliğinin düzeltileceğini ve esnekliğinin uygun koşullarla bağlantılı olarak yükseltildiğini ifade ettiler.