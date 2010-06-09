Merkel ve Sarkozy'den acil reform çağrısı

T24-



Merkel ve Sarkozy, Temmuz ayında yapılacak Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı öncesinde, finansal piyasaların düzenlenmesi çabalarının hızlandırılmasına acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

İki ülke lideri, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya gönderdiği ortak mektupta, Avrupa Birliği genelinde belli ve bazı hisselerin veya tahvillerin çıplak açığa satışının yasaklanmasının gerekebileceği üzerinde duruldu. Çıplak açığa satış, Avrupa'nın içinde bulunduğu borç krizini kötüleştirmekle suçlanıyor.





Mektupta, ''Son piyasa gelişmeleri düşünüldüğünde, piyasanın daha sıkı kontrolünü sağlamak için Komisyon'un çalışmalarını hızlandırmasının acil gerekliliğine inanıyoruz'' denildi.





İki lider, hisse senetleri ve tahvillerdeki açık pozisyonlardaki şeffaflığı desteklemenin vazgeçilmez olduğuna vurgu yaptılar.