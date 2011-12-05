Merkel ve Sarkozy yeni bir Avrupa için anlaştı!

T24

Merkel: Avrupa Adalet Divanı denetlesin



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü tarihi buluşma sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Almanya ve Fransa, Euro Bölgesi'ndeki 17 ülkenin mart ayına kadar yeni bir Avrupa Birliği sözleşmesi konusunda uzlaşmasını istiyor.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Euro Bölgesi'nde büçte açıkları, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü geçen ülkelere otomatik yaptırım uygulanmasını istediklerini de söyledi.Merkel basın toplantısında Fransa ve Almanya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomileri olduğunu hatırlatarak, "İstikrar arayışlarını hızlandırmalıyız" dedi.Merkel, Avrupa Adalet Divanı'na Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin bütçe disiplinine uyup uymadıklarını kontrol edebilmeleri için yetki verilmesi önerisinde bulundu.Merkel, Euro'yu güçlü bir para birimi olarak tutma için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini de vurguladı.Merkel-Sarkozy zirvesinde ele alınan konular, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği zirvesinde diğer ülkelerin de görüşüne sunulacak.