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Dünya

Merkel ve Sarkozy yeni bir Avrupa için anlaştı!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi'ndeki...

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi'ndeki borç krizini ele almak için Paris'te biraraya geldi. Sarkozy ve Merkel, yeni bir Avrupa Birliği sözleşmesinin hayata geçmesi konusunda uzlaştı.  



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü tarihi buluşma sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Almanya ve Fransa, Euro Bölgesi'ndeki 17 ülkenin mart ayına kadar yeni bir Avrupa Birliği sözleşmesi konusunda uzlaşmasını istiyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Euro Bölgesi'nde büçte açıkları, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü geçen ülkelere otomatik yaptırım uygulanmasını istediklerini de söyledi.

Merkel basın toplantısında Fransa ve Almanya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomileri olduğunu hatırlatarak, "İstikrar arayışlarını hızlandırmalıyız" dedi.


Merkel: Avrupa Adalet Divanı denetlesin

Merkel, Avrupa Adalet Divanı'na Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin bütçe disiplinine uyup uymadıklarını kontrol edebilmeleri için yetki verilmesi önerisinde bulundu.

Merkel, Euro'yu güçlü bir para birimi olarak tutma için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini de vurguladı.

Merkel-Sarkozy zirvesinde ele alınan konular, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği zirvesinde diğer ülkelerin de görüşüne sunulacak.

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