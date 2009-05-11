Merkel ve Sarkozy: Türkiye AB üyesi olmasın

Almanya Başbakan'ı Angela Merkel, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduklarını ve "imtiyazlı ortaklık"tan yana olduklarını yineledi



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye’ye AB üyeliği konusunda "boş vaatlerde" bulunmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.



Merkel, "Almanya-Fransa Buluşması" adı altında başkent Berlin’deki Potsdamer Platz meydanında düzenlenen bir etkinliğe Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering ile birlikte katıldı.



Agela Merkel, başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) gençlik kolu olan "Genç Birlik" tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya ve Fransa’nın güçlü bir Avrupa için birlikte çalıştıklarına vurgu yaparak, "Türkiye’yle imtiyazlı ortaklığa ’evet’, AB üyeliğine ’hayır’ diyoruz" dedi.



Merkel, AB’nin sürekli bir şekilde genişlemesinin ancak bu arada hareket kabiliyetini yitirmesinin anlamsız olduğunu söyledi.



Merkel, Avrupa ülkelerinin günümüzdeki sorunları ve krizleri tek başlarına aşacak durumda olmadıklarını, bu nedenle AB içinde birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve bunu da istediklerini belirterek, AB’nin komşularıyla olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla da Akdeniz Birliği’ni desteklediklerini kaydetti.



AB’nin bir yandan nasıl geliştirilmesi, diğer yandan da nasıl yenilenmesi gerektiğini düşünmek durumunda olduklarını belirten Merkel, bunu da ancak Hıristiyan Demokratların gerçekleştirilebileceğini savundu.



Bu nedenle halktan da da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmalarını isteyen Merkel, bunun Avrupa’nın geleceği açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



"Genç Birlik" Başkanı Philipp Messfelder, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "Avrupa’nın ortak değerler temelinde kurulmasını istiyoruz. Türkiye’nin burada yeri yok" şeklinde konuştu.



Messfelder, Sarkozy’ye de bu konudaki ortak tutumundan dolayı teşekkür etti.



Sarkozy ise, Merkel’i överek Fransa ve Almanya arasındaki iş birliğinin tüm AB için çok önemli olduğunu ve güçlü bir Avrupa istediklerini söyledi.



Pöttering de, kısa bir selamlama konuşması yaparak, ortak Avrupa’nın önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan "Genç Birlik" üyelerinden biri de "Türkiye’yle ortaklığa evet, üyeliğe hayır" yazılı bir pankart taşıdı.



Sarkozy: Boş vaatlerde bulunmayın



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye’ye AB üyeliği konusunda "boş vaatlerde" bulunmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.



Sarkozy, Alman "Bild am Sonntag" gazetesine verdiği demeçte, AB içinde birlikte karar verdikleri takdirde büyük bir ağırlığa sahip olduklarını belirterek, "İyi organize olmuş bir Avrupa’ya ihtiyacımız var. Bu nedenle de Lizbon Anlaşması’na ihtiyacımız var" dedi.



"Sınırsız bir şekilde genişleyemeyeceklerini" kaydeden Sarkozy, "Türkiye’ye de boş vaatlerde bulunmaktan vazgeçmeliyiz. Bunun yerine birlikte nasıl büyük ortak bir ekonomik ve yaşam bölgesi yaratabiliriz, bunu düşünmemiz lazım. Böyle bir şeyi Rusya’ya da teklif edebiliriz" diye konuştu.



