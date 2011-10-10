-Merkel ve Sarkozy güvence verdi BERLİN (A.A) - 09.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile biraraya geldi. Merkel, görüşmeden sonra Sarkozy ile birlikte başbakanlıkta düzenlenlediği ortak basın toplantısında, ''İki ülke de sorumluluğun bilincinde ve bankaların sermayelerinin güvence altına alınması için gerekeni yapacaklar'' dedi. Almanya ve Fransa'nın avro bölgesindeki borç sorunu ile mücadele etmek ve bankaları desteklemek için Ekim ayı sonuna kadar kapsamlı bir paket hazırlayacağını ifade eden Merkel, Cannes'da 3 ve 4 Kasım'da düzenlenecek G20 zirvesinin başarılı olması gerektiğini, AB'nin de buna katkı sağlayacağını kaydetti. Bankalara yapılacak olan sermaye yardımı için Avrupa genelinde standart kriterler oluşturulması gerektiğini ifade eden Merkel, zamana uymayan koşulların kalmasının yararlı olmayacağını kaydetti. Yunanistan'a yardım edilmesi konusunda Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu ve AB Komisyonundan oluşan troyka ile birlikte çalıştıklarını ve bu troykanın, avro bölgesinin bir parçası olan Yunanistan'ın sorunlarının nihai bir şekilde çözülmesi yönünde kararlar almasını beklediklerini kaydeden Merkel, böylelikle mali istikrarın korunacağını söyledi. Sarkozy de, bankalara yapılacak mali destek konusunda Merkel ile görüş birliği içinde olduğunu, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (ESFS) konusunda da görüş ayrılıklarının bulunmadığını ifade etti. Sarkozy, borç krizi ile ilgili olarak hazırlamak istedikleri yardım paketini, G20 zirvesinde yeni bir Avrupa vizyonu ile birlikte ortaya koyacaklarını kaydetti. İki lider Yunanistan'ın avro bölgesinde kalması gerektiğini de belirterek, Slovakya'nın da Avrupa Finans İstikrar Fonu'nun (ESFS) genişletilmesini kabul edeceğine inandıklarını, bundan sonra da fonun kullanılmaya hazır olmasını beklediklerini ifade etti.