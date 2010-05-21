Merkel ve Sarkozy, 'Avro' için birlikte hareket edecek

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ulrich Wilhelm yaptığı açıklamada, Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile telefonda görüştüğünü, ''Almanya ve Fransa'nın bugün Brüksel'de yapılacak toplantıda yakın işbirliği yapmak için anlaştıklarını'' bildirdi.





Berlin ve Paris'in, Avrupa'nın borç sorununun yanı sıra küresel ekonomideki toparlanmanın ele alınacağı uluslararası zirvelere birlikte hazırlanacağı belirtilen açıklamada, ''İki lider, 17 Haziran'daki Avrupa Konseyi toplantısı, özellikle Avrupa'nın büyüme stratejisi konusunda ve Haziran ayı sonunda Kanada'da yapılacak G-8 ve G-20 zirvesine birlikte hazırlanmak için anlaştı'' denildi. Sarkozy'nin, işbirliği konusunda ayrıntıları görüşmek için 7 Haziran'da Almanya'yı ziyaret edeceği de kaydedildi. Avrupa Birliği maliye bakanları bugün Brüksel'de Almanya'nın açığa satışı yasaklaması kararı ve bu tür piyasa hareketlerine ilişkin kararların koordinasyonu konularını değerlendirecek.



Sarkozy



Öte yandan Sarkozy, ''ekonomilerini kötü yöneten Avro Bölgesi ülkelerine siyasi yaptırımlar dahil çeşitli yaptırımların uygulanması fikri konusunda Merkel ile anlaştıklarını'' söyledi. Sarkozy, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel ile yaptırımların finansal önlemlerin ötesine geçmesi ve bunun gelecek ay Avro Bölgesi ülkeleriyle değerlendirilmesinde fikir birliğine vardıklarını belirtti.



Muhtemel yaptırımlardan birinin, Avro Bölgesi'nin ortak kurallarını ihlal eden ülkelerin oy haklarını geçici olarak kaybetmesi olabileceğine işaret eden Sarkozy, ''Daha etkili yaptırımlar üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var. Merkel bazı öneriler sundu. Ben bu ülkelerin (Avrupa Birliği içinde) oy haklarının askıya alınmasını önerdim. Yeni yaptırımları düşünmeye ihtiyacımız olduğu konusunda ben ve Merkel arasında tam bir görüş birliği var'' dedi.



Sarkozy, Almanya ve Fransa'nın, hesap verebilirlik, şeffaflık ve etkinlik konusunda daha fazla kriter oluşturulması için Avro Bölgesi istikrar paktının düzeltilmesi araçları üzerinde çalışacağını ifade etti. İki ülkenin Avro Bölgesi borç krizinin nasıl yönetileceği konusunda görüş farklılığı olduğu iddialarını reddeden Sarkozy, ''Neredeyse her gün Merkel ile görüşüyorum. Merkel'e bu önemli konularda Fransa ve Almanya arasında anlaşmazlık olamayacağını söyledim'' diye konuştu.