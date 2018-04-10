Merkel ve Poroşenko BM misyonu istiyor

Berlin'de bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu ağırlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna’nın doğusunda barış sürecine yönelik çabalarını artırmak istediklerini söyledi. Merkel, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Poroşenko'ya destek taahhüdünü yineledi.

Merkel ve Poroşenko, Ukrayna’nın doğusunda kontrolü sağlayan Rus ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanmadığına dikkat çekti. İkili, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya sınırına BM’nin Mavi Bereli barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasını istedi.

Minsk Anlaşması'nın maddeleri uygulanmıyor

Ukrayna’nın doğusunda kontrolü ele geçiren Rusya yanlısı gruplar ile Ukrayna'ya bağlı askeri birlikler arasında dört yıldır çatışmalar yaşanıyor. Almanya ve Fransa’nın arabuluculuğunda Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan görüşmeler sonrasında 2015 yılında Minsk Anlaşması imzalanmış, ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilememişti.

Bölgedeki durumu şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) bağlı gözlemciler takip edebiliyor. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, AGİT'i korumak için görevlendirilen komandoların yeterli olmadığı görüşünde. Kiev, özellikle Rusya yanlısı ayrılıkçıların Rusya’dan tedarik ettikleri silahların ve savaşçıların sınırdan geçişinin engellenmesini talep ediyor.

Moskova ve Rusya arasında görüş ayrılıkları

Ukrayna, talep ettiği BM misyonunun Rusya sınırına konuşlandırılmasını istiyor. Ancak Kiev'in talebine sıcak bakmayan Kremlin, olası bir BM barış misyonunun özellikle cephe hattında ve AGİT'e koruyucu güç olarak konuşlandırılması gerektiğini savunuyor.

Kremlin'in tutumuna Berlin'deki açıklaması sırasında yanıt veren Poroşenko, "Rus senaryosunun bir barış senaryosu olmadığını" ifade etti. Merkel de hem Ukrayna hem de Rusya’nın kabul edeceği bir çözümün bulunması gerektiğini belirterek "Hiçbir şekilde Ukrayna'ya karşı, gerekliliklerle uyumlu olmayan bir misyonu desteklemeyeceğiz" şeklinde konuştu. Merkel, Ukrayna’nın bu konuda endişe etmesine gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

DW,dpa/GA,HS

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