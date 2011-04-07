-MERKEL VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ BERLİN (A.A) - 07.04.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Berlin'de bir araya geldi. Merkel, Netenyahu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin hızlı bir şekilde sürdürülmesi, durgunluğun aşılması gerektiğini söyledi. Eylül ayına kadar bu konuda önemli ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğini ve bunun sağlanabileceğini düşündüğünü belirten Merkel, Ortadoğu Dörtlüsü kapsamında yapılacak görüşmelerin bunun bir yolu olduğuna dikkati çekti. Merkel, Almanya'nın tek taraflı olarak bir Filistin devletini tanımayacağını, Alman hükümetinin İsrail ve Filistin arasında sorunun çözümünden yana olduğunu yineleyerek, bundan dolayı tek taraflı tanımanın bu hedefe katkı sağlamayacağını ifade etti. Görüşmede bölgedeki durumun da değerlendirildiğini aktaran Merkel, İran'ın nükleer programının her zamankinden daha fazla bir tehdit oluşturduğunu, bu ülkenin nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiğini kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu da basın toplantısında, Merkel'in İsrail'in dostu, barış ve güvenlik için çaba gösteren birisi olduğunu dile getirerek, bu görüşmelerin karşılıklı güven çerçevesinde olmasının öneme vurgu yaptı. Değişen dünyada istikrar ve barış aradıklarını belirten Netanyahu, bölgelerinde demokratik ve gelişmiş tek istikrarlı ülkenin İsrail olduğunu, diğerlerinin de istikrarlı olması için demokrasiye doğru ilerlemeleri gerektiğini kaydetti. Netanyahu, İran'ın nükleer silahlar geliştirmesini engellemek için tüm imkanların kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.