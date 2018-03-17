Merkel ve Macron'dan AB'de reform için işbirliği mesajı

Almanya Başbakan Angela Merkel göreve yeniden seçilmesinin ardından Almanya dışındaki ilk ziyaretini Fransa’ya yaptı. Merkel, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Merkel ve Macron, Avrupa Birliği'nde (AB) planlanan reformlarda ve mülteci siyasetinde ortak hareket edecekleri mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin "yeniden şekillenmesi için Haziran ayına kadar açık, iddialı bir yol haritasını sunacağız” dedi. Macron, bu yol haritasının Avrupa Ekonomi ve Para Birliği, savunma ve mülteci politikaları ile araştırma ve eğitim politikasını kapsayacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel de, "çok taraflı işbirliğinin baskı altında olduğu jeopolitik durumda, Avrupa'nın ortak hareket etmesinin her zamankindan daha gerekli” olduğunu vurguladı. Merkel, Avrupa'nın dünyanın farklı yerlerinde yaşanan krizlere çözüm konusunda öncü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasında sıkı işbirliği

Merkel, Macron ile görüşmesinde sıkı işbirliği konusunda da güvence verdi. "Şimdi ortak bir yol bulacağız” diyen Merkel, "Almanya ile Fransa arasındaki işbirliğinin tarihinde dürüst ve çok çalışıldığı zaman hep başarıya ulaşılmıştır” şeklinde konuştu. Ancak Macron'un her önerisinde mutabık kalmayabileceklerine işaret eden Merkel, "esasen her konuda aynı görüşü paylaşmadıklarını” söyledi. Merkel, buna rağmen görüş birliği sağlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Macron, yaklaşık altı ay önce AB'de ve Euro Bölgesi'nde yapılmasını istediği reformlara ilişkin önerilerini açıklamıştı. Almanya AB'de reform planlarına destek vermesine rağmen, Euro Bölgesi maliye bakanı ve bütçesi oluşturulması gibi öneriler iki ülke arasında görüş ayrılığı yaratıyor.

Mültecilere yönelik siyaset

Merkel ve Macron, basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılacağı mesajı da verdi. Merkel, Haziran ayındaki AB liderler zirvesine hazırlık için Almanya ile Fransa arasında üst düzey toplantı planlandığını belirtti. Merkel, bu toplantıda mültecilere yönelik siyasetin yanı sıra Alman-Fransız ortak savunma politikasının ele alınacağını kaydetti.

Mültecilere ilişkin olarak AB'ye "üye her ülkede farklı düzenlemelerin olduğunu” belirten Merkel, bunun "ortak bir faydası” olmadığını kaydetti. Mülteci siyasetinde daha fazla dayanışma çağrısı yapan Merkel, özellikle AB'nin dış sınırlarının korunmasının ve ortak bir Afrika stratejisi belirlemenin önemli olduğunu vurguladı. Mültecilere yönelik politikanın önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde de ele alınması planlanıyor.

dpa/JD,BK

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