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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Hollande'dan sürpriz ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna sorununun çözümü için Kiev'e gidiyor. Merkel'e Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande eşlik ediyor. İkili daha sonra Moskova'ya geçerek Rusya lideri Putin ile görüşecek.

05 Şubat 2015 16:52


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna krizine son vermek amacıyla başlattıkları yeni diplomatik girişim kapsamında bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa bir görüşme yapacak.

Yeni öneri paketi

Hollande, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, krizin çözümü için yeni bir öneri paketi hazırlandığını söyledi. Yeni paket, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını öngörüyor.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise "Ukrayna'da şiddetin tırmanması üzerine Merkel ve Hollande'ın aylardır sürdürdükleri barış çabalarını güçlendirme kararı aldıklarını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de halen Kiev'de temaslarda bulunuyor.

Moskova Putin'le görüşmeyi doğruladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi sözcüsü Dmitri Peskov, yarın Moskova'da yapılacak üçlü görüşmeyi doğruladı. Peskov, görüşmede Ukrayna'da kan dökülmesine son verecek adımların ele alınacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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