Merkel ve Hollande'dan sığınmacı uyarısı



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Berlin'deki buluşmalarında, Avrupa'da giderek tırmanan sığınmacı krizini masaya yatırdı. Merkel yaptığı açıklamada, en önemli gündem başlıklarının sığınmacıların kayıtlara geçirilmesi ve asgari barınma ve sağlık hizmetinden yararlanmaları olduğunu belirtti. Merkel, "Almanya ve Fransa, AB üyesi ülkelerin tamamının iltica hukukunu gerçekten hayata geçirmelerini beklemektedir. Şayet AB üyesi ülkeler birlikte aldıkları kararları uygulamazsa o zaman AB Komisyonu bunun olmasına çalışacaktır" dedi.

Merkel, Almanya ve Fransa'nın, bu yıl sonuna kadar Yunanistan ve İtalya'da, sığınmacıların kayıtlarının yapılması için AB ve diğer ülkelerden uzmanların da ortaklaşa çalışacağı merkezlerin oluşturulmasını istediğini belirtti. Merkel, "Bunun bir an önce olması gerekiyor. Bu yıl bitmeden. Bu konudaki gecikmeyi kabul edemeyiz. Bunun yanı sıra korunmaya ihtiyacı olmayan sığınmacıların geri gönderilmesi, Avrupa'da kalmasına izin verilen insanların, ülkelere adil olarak dağıtılması gibi konularda da ortak standartlar belirmemek zorundayız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise ortak bir iltica sistemine sahip olunmasının şart olduğunu vurgulayarak, "Bu, aynı zamanda AB içinde seyahat özgürlüğünü mümkün kılan Schengen'in işlemesinin de koşulu" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Avrupa'nın ortak bir göç politikasına ihtiyacı var. AB çok zor bir durum içinde. Hiçbir ülke sorumluluğu tek başına üzerine alamaz. AB ülkeleri politikalarını birlikte konuşarak belirlemeli" dedi.

Merkel ve Hollande AB üyesi ülkelerin güvenli ülkeler konusunda ortak bir liste belirlemesi gerektiği görüşünü de savunuyor. Güvenli ülkelerden Avrupa'ya gelen sığınmacılar, şayet siyasi olarak baskı görmeyeceklerse ülkelerine çok daha kısa süre içinde gönderiliyorlar. Almanya geçen yıl Balkan ülkelerinden yoğun sığınmacı gelmesi üzerine, Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek'e, 'güvenli ülkeler' statüsü vermişti. Merkel ve Hollande'ın görüşmesinde, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'nın da bu listeye eklenmesinin görüşüldüğü tahmin ediliyor.