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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Hollande'dan liderlere çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Euro liderlerini salı günü olağanüstü zirveye çağırdı.

06 Temmuz 2015 03:35


Alman hükümetinden yapılan açıklamada “Merkel ve Hollande'ın Yunan vatandaşlarının oylamasına saygı gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı” belirtildi. İki lider yarın Paris'te bir araya gelerek referandumun sonucu ile ilgili istişarede bulunacak.

Almanya'da Yunanistan'a en sert tepkilerden biri hükümet ortağı SPD’nin genel başkanı Sigmar Gabriel’den geldi. Gabriel Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada “Euro Bölgesi’nin oyun kuralları reddedilirken milyarlık programların müzakere edilmesi düşünülemez” dedi. Gabriel “Tsipras ve hükümeti Yunan halkını acı bir feragat ve çaresizlik yoluna sokuyor” diye konuştu. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, “Yunan Başbakan hayır oyu vermeleri halinde müzkere pozisyonunun güçleneceğini söyleyerek kendi halkını kandırıyor" dedi ve Tsipras'ın "Avrupa ile Yunanistan arasında bir uzlaşma sağlayabilecek son köprüleri de attığını" ifade etti.

Alman Sol Parti Eş Genel Başkanı Bernd Riexinger ise referandum sonucunu Avrupa'da demokrasinin zaferi olarak değerlendirdi. “Yunanların, sosyal kesinti ve ekonomik felaket politikalarına karşı ikinci kez kendilerini savunduklarını” belirten Riexinger “Kemer sıkmaya tekrar hayır dediler, hastalığı sürekli daha da artıran yanlış ilaca hayır dediler” ifadelerinde bulundu. Sol Parti Eş Genel Başkanı Riexinger “Müzakerecilerin şimdi derhal masaya dönmesi ve Yunan halkının demokratik iradesine saygı göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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