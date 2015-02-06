Merkel ve Hollande Putin'e gidiyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, diplomatik girişimleri kapsamında dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Poroşenko görüşme sonrası yaptığı açıklamada, barış ya da çözümden söz etmedi. Ukrayna lideri, "görüşmelerin, doğuda ateşkesin sağlanması konusunda umut verdiğini" söylemekle yetindi.

Merkel ve Hollande'ın krizin çözümü için hazırladığı yeni öneri paketi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını öngörüyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) verilerine göre dokuz aydır devam eden çatışmalarda 5 bini aşkın kişi öldü, 10 binden fazla kişi de yaralandı.