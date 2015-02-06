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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Hollande Putin'e gidiyor

Ukrayna krizinin çözümü için atağa kalkan Almanya ve Fransa liderleri, Ukrayna'nın ardından Moskova'da temaslarda bulunuyor.

06 Şubat 2015 10:45


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, diplomatik girişimleri kapsamında dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Poroşenko görüşme sonrası yaptığı açıklamada, barış ya da çözümden söz etmedi. Ukrayna lideri, "görüşmelerin, doğuda ateşkesin sağlanması konusunda umut verdiğini" söylemekle yetindi.

Merkel ve Hollande'ın krizin çözümü için hazırladığı yeni öneri paketi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını öngörüyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) verilerine göre dokuz aydır devam eden çatışmalarda 5 bini aşkın kişi öldü, 10 binden fazla kişi de yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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