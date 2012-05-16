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Dünya

Merkel ve Hollande, Berlin'de euro krizini görüştü

Hollande, yemin töreninin ertesinde doğru Berlin'e giderek Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi

16 Mayıs 2012 13:49

Fransa'nın dün yemin töreni ile resmen iş başına geçen yeni cumhurbaşkanı François Hollande, AB'deki ekonomik krizi çözmek için Almanya ile birlikte çalışmayı vaadetti.

Hollande, yemin töreninin ertesinde doğru Berlin'e giderek Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi.

Her iki lider de Yunanistan'ı euro bölgesi içinde tutmak istediklerini söylediler.

Ekonomik büyümeyi teşvik için ''herkesin masaya herşeyini koyması gerektiğini'' kaydeden Cumhurbaşkanı Hollande, ortak para birimine üye 17 hükümetin borçlarını bir havuzda toplayan ve bu ülkelerin hepsinin arkasında durduğu euro bonoları çıkarılması fikrini bir olasılık olarak ortaya sürdü.

Fakat Merkel hükümeti, euro bonosu fikrine bugüne değin hep karşı çıkmış bulunuyor.

Hollande, Fransa'daki seçim kampanyası sırasında, selefi Nicolas Sarkozy'nin Angela Merkel ile imzaladığı mali disiplin anlaşmasını yeniden pazarlığa açmak istediğini sıklıkla dile getirmişti.

Sosyalist lider, kamu harcamalarında kesintiye ve kemer sıkmaya odaklanan anlaşmayı, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma yönünde değiştirmek istiyor.

Fakat Alman lider, anlaşmanın yeniden pazarlığa açılamayacağını dünkü buluşma öncesinde defalarca vurgulamıştı.

Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında François Hollande, mali disiplin anlaşmasına ''büyüme boyutunu'' kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Angela Merkel ise, Almanya ve Fransa olarak ''Yunanistan için büyüme odaklı ek önlemler konunusu değerlendirmeye istekli olduklarını'' açıkladı.

Yunanistan, AB ve IMF'nin verdiği 130 milyar euro'luk kredi karşılığında talep edilen kemer sıkma önlemlerini hayata geçirmekte zorlanıyor. 6 Mayıs'taki Yunan seçimlerinde kurtarma paketine onay veren partiler büyük oy kaybına uğradı.

Angela Merkel, ''Yunanistan'ın euro içinde kalmasını istiyoruz ve Yunanistan nüfusunun çoğunluğunun da bizimle aynı görüşte olduğunu biliyoruz.'' diye konuştu.

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