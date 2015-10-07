Merkel ve Hollande Avrupa Parlamentosu’nda konuşacak



AP sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande önce parlamentoda kürsüye çıkarak Avrupalı vekillere seslenecek.

Liderler daha sonra Avrupa Birliği'nin geleceğini konu alan bir tartışmaya katılacak. Tartışmada sığınmacı krizinin öne çıkması bekleniyor.

Merkel ve Hollande'ın AP'li vekillerle yapacağı tartışmada öne çıkması beklenen diğer konular arasında işsizlikle mücadele ve Yunanistan krizi yer alıyor.

Schulz: 'Güçlü mesaj'

Liderleri davet eden AP Başkanı Martin Schulz, "ziyaretle Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıldönümünde çok güçlü bir mesaj verileceğini" söyledi.

Almanya ve Fransa liderleri 1989'dan bu yana ilk kez AP'de birlikte konuşuyor. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand AP'ye hitap etmişlerdi.

İspanya Kralı VI. Felipe'nin de bugün AP'de konuşması bekleniyor.