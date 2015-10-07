T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Hollande Avrupa Parlamentosu’nda konuşacak

Almanya ve Fransa liderleri, 26 yıl sonra ilk kez birlikte Avrupa Parlamentosu'na (AP) hitap edecek.

07 Ekim 2015 12:56


AP sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande önce parlamentoda kürsüye çıkarak Avrupalı vekillere seslenecek.

Liderler daha sonra Avrupa Birliği'nin geleceğini konu alan bir tartışmaya katılacak. Tartışmada sığınmacı krizinin öne çıkması bekleniyor.

Merkel ve Hollande'ın AP'li vekillerle yapacağı tartışmada öne çıkması beklenen diğer konular arasında işsizlikle mücadele ve Yunanistan krizi yer alıyor.

Schulz: 'Güçlü mesaj'

Liderleri davet eden AP Başkanı Martin Schulz, "ziyaretle Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıldönümünde çok güçlü bir mesaj verileceğini" söyledi.

Almanya ve Fransa liderleri 1989'dan bu yana ilk kez AP'de birlikte konuşuyor. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand AP'ye hitap etmişlerdi.

İspanya Kralı VI. Felipe'nin de bugün AP'de konuşması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaFransaAvrupa ParlamentosuAlmanya Başbakanı Angela MerkelFransa Cumhurbaşkanı François HollandeAvrupalıAvrupa BirliğiHollandeYunanistan Başkanı Martin SchulzDuvarıAlmanya Başbakanı Helmut KohlFransa Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24