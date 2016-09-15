Merkel ve Hollande AB'nin geleceğini görüştü



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da cuma günü yapılacak gayrıresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Paris'te bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin katılmayacağı zirvede, AB'nin gelecekteki yönelimi konusunda kesin bir karara varılmasını istedi. Merkel, Élysée Sarayı'nda yapılan görüşmede, Bratislava'daki zirvenin amacının "insanların endişe, umut ve isteklerine yer veren, aynı zamanda da gerçekçi olan" bir plan hazırlanması olduğunu belirtti. Avrupa'nın "çok önemli bir dönemeçten" geçtiğini ifade eden Merkel, zirve öncesi yapılan yoğun hazırlıkların AB ülkelerinin hedefe yönelik ve hızlı çalışma konusundaki iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

"Varoluşsal krize dönüşebilir"

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise İngiltere'nin birlikten ayrılmasının AB için varoluşsal bir krize dönüşebileceği tehlikesine dikkat çekti. Avrupa'nın net bir vizyona ihtiyacı olduğunu belirten Hollande, insanların endişe ve korkularının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Zirvenin üç önceliğinin insanların güvenliği ve refahının sağlanması ile Avrupa değerlerinin korunması olduğunu belirten Hollande, Avrupa'nın "değer, kültür ve ruhunun" korunması gerektiğini söyledi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Slovakya'nın başkentinde, İngiltere'nin birlikten çıkmasının ardından AB'nin geleceği konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bir araya gelecek. Zirveye İngiltere'nin başbakanı Theresa May katılmayacak.