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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Gauck saldırıyı kınadı

Almanya Başbakanı Merkel ve Cumhurbaşkanı Gauck, İstanbul Ortaköy’deki Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırıyı kınadı.

01 Ocak 2017 19:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da düzenlenen saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel mesajında saldırıyı kınadı.

"Teröristler yine ülkenize saldırıda bulundu. Hep birlikte yeni yılı kutlayan insanlara, insanlığı hiçe sayan sinsi bir saldırı düzenlendi” diyen Merkel, "Bu saldırıyı kınıyor ve size taziyelerimi sunuyorum” ifadesini kullandı. Merkel, kalbinin kurbanlar ve onların aileleri ve yakınları ile birlikte olduğunu dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da, Erdoğan'a taziyelerini ileterek saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gauck mesajında "İstanbul'da yılbaşı gecesi kutlama yapan barışçıl insanlara yönelik, çok sayıda kurbanın olduğu saldırıyı acı ve üzüntüyle öğrendim. Bu hain saldırıyı en sert şekilde kınıyorum” ifadesini kullandı.

Gauck, Alman halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türk halkı ve kurbanların aileleri ve yakınlarına taziyelerini sundu.

"Bu zor saatlerde Türkiye’nin yanındayız”

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de İstanbul’daki saldırıyı kınayan yazılı bir açıklama yapmıştı. “Bu eylemi ve terörizmin her şeklini sert bir şekilde kınıyoruz” diyen Steinmeier, "Bu zor saatlerde Türkiye’nin yanındayız” ifadesini kullanmıştı. Yılbaşı akşamı İstanbul’dan gelen haberle “sarsıldığını” belirten Steinmeier, kurbanların aileleri ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetmiş, yaralılara acil şifalar dilemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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