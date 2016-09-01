Merkel ve Erdoğan mülteci anlaşmasını görüşecek

Almanya Başbakanı Merkel, Alman NDR kanalında yaptığı açıklamada, Çin'de hafta sonu düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi planladıklarını söyledi.

Merkel, bu görüşmede AB’nin Türkiye ile imzaladığı Geri Kabul Anlaşması'nı ele almak istediklerini dile getirdi. istediklerini belirtti. Buluşmada ikili görüşme yapılıp yapılmayacağı ise henüz açıklık kazanmadı.

"Diyologla ilerleme sağlayacağız"

Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaretine Türkiye’nin izin vermemesi konusuna da değinen Merkel "Vekillerimizin askerlerimizi ziyaret etmesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Diyalog yoluyla ben bu konuda ilerleme sağlamayı hedefliyorum“ ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti‘nin Alman askerlerini İncirlik‘ten çekme talebine Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik sıcak bakmıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın İncirlik ziyaretinin bundan sonra atılacak adımlara bağlı olduğunu söylemiş, Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret edebilmeleri için Alman hükümetinin Ermeni soykırım kararına mesafe koymasını şart koşmuştu.

Alman Meclisi'nde Ermeni soykırımı kararının kabul edilmesinin ardından Türkiye, Alman milletvekillerinin üssü ziyaret etmesine izin vermiyor.

Erdoğan, Obama ve Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de ikili görüşmeler yapacağı açıklanmıştı.