Merkel ve Davutoğlu Suriyeli mültecileri konuştu



Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılandı. Merkel ve Davutoğlu sabah saatlerinde başlayan görüşmeyi takiben ortak basın açıklaması yaptı.

Rusya’nın Halep’teki hava saldırıları nedeniyle on binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına yığıldığını kaydeden Almanya Başbakanı Angela Merkel “On binlerce insanı mağdur durumda bırakan hava saldırıları nedeniyle büyük kaygı ve endişe duyuyoruz" şeklinde konuştu. Rusya'nın tutumunu ağır bir dille eleştiren Merkel, Moskova'yı hava saldırılarına son vermeye çağırdı.

Merkel şu anki koşullar altında Cenevre'de Suriye barış görüşmelerinin devam etmesinin ise pek mümkün görünmediğine dikkat çekti. Suriye muhalefeti Rusya'nın saldırıları nedeniyle görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Türkiye’deki Suriyeliler

Almanya Başbakanı AB ülkelerinin kısa bir süre içinde belirli bir kontenjan uyarınca Türkiye'den Suriyeli mülteci kabulüne başlayacağını kaydetti. Merkel "Türkiye'nin Avrupa'ya ulaşmaya çalışan herkesi durdurmasını bekleyemeyiz ancak öte yandan söz konusu kontenjanla ilgili olarak bundan altı ay sonra konuşulacak" dedi.

Angela Merkel Türkiye ile birlikte bu konuda bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve Suriyeli mülteci kabulünün hangi şartlara göre belirleneceğine önümüzdeki hafta karar verileceğini söyledi.

Merkel “Önemli olan Suriye’den göçün yasadışı değil, kontrollü, yasal ve bizim organize ettiğimiz biçimde gerçekleşmesi” diye konuştu.

Almanya Başbakanı yasadışı göçü engellemek için Emniyet güçleri arasında da işbirliği olacağını belirtti. Öncelikle insan kaçakçılığı ile mücadele edileceğini kaydeden Merkel, bu konunun NATO toplantısında da ele alınacağını belirtti

‘Tek başına üstlenmemiz beklenmesin”

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise “Hiç kimse, 'Türkiye nasıl olsa Suriyeli mültecileri alıyor ve bütün yükü üstleniyor' diye Türkiye'den mülteciler konusunu tek başına üstlenmesini bekleyemez" diye konuştu.

Perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısını hatırlatan Davutoğlu, “Suriye'den gelen mülteci akınının bütün sonuçları konusunda NATO'nun da devreye girmesi hususunda Türkiye ve Almanya birlikte bunu bir gündem maddesi olarak NATO'ya tavsiye edecek ve özellikle de NATO'nun da izleme, gözetleme mekanizmalarının sınırda ve Ege'de etkin şekilde kullanılması konusunda ortak çaba sarf edeceğiz” dedi.

10 maddelik mutabakat

Ahmet Davutoğlu "Bugün bir araya geldiğimizde bütün bunları göz önüne alarak, yaklaşık 10 önemli konuda birlikte hareket etme noktasında mutabakata vardık. Bunların bir kısmı daha önce de üzerinde mutabık kaldığımız hususlardı. Bunları bir eylem planı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği eylem planına uygun bir şekilde önümüzdeki dönemlerde takip ederek birlikte yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Davutoğlu Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde de uluslararası toplumun desteğini istedi.