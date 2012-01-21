T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel ve Cameron'dan İsrail'e daha fazla çaba harcama çağrısı BERLİN (A.A)

21 Ocak 2012 18:32

-Merkel ve Cameron'dan İsrail'e daha fazla çaba harcama çağrısı BERLİN (A.A) - 21.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı David Cameron, İsrail hükümetine, Filistinlilerle doğrudan görüşme için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulundu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel ile Cameron'un bugün yaptığı bir telefon görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin başarısızlığa uğramaması için İsrail hükümetinin somut adımlar atması gerektiği konusunda görüş birliği sağladığını söyledi. Seibert'in açıklamasına göre, Merkel ve Cameron, tarafların artık bir güven ortamı yaratarak ve tek taraflı kararlardan kaçınarak müzakerelere hazır olduğunu sergilemesi ve sınır ile güvenlik konularını da ele alması gerektiği konusunda görüş birliği içinde bulunuyor. Merkel ve Cameron bu hafta içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Berlin ve Londra'da ayrı ayrı görüşmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24