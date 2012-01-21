-Merkel ve Cameron'dan İsrail'e daha fazla çaba harcama çağrısı BERLİN (A.A) - 21.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı David Cameron, İsrail hükümetine, Filistinlilerle doğrudan görüşme için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulundu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel ile Cameron'un bugün yaptığı bir telefon görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin başarısızlığa uğramaması için İsrail hükümetinin somut adımlar atması gerektiği konusunda görüş birliği sağladığını söyledi. Seibert'in açıklamasına göre, Merkel ve Cameron, tarafların artık bir güven ortamı yaratarak ve tek taraflı kararlardan kaçınarak müzakerelere hazır olduğunu sergilemesi ve sınır ile güvenlik konularını da ele alması gerektiği konusunda görüş birliği içinde bulunuyor. Merkel ve Cameron bu hafta içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Berlin ve Londra'da ayrı ayrı görüşmüştü.