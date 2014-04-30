Merkel ve Abe'den Rusya'ya mesaj



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, çıktığı Avrupa gezisinin ilk durağı Almanya’nın başkenti Berlin'de temaslarda bulundu.

Uluslararası sorunlarda iki ülke arasındaki işbirliğini artırma kararı alan Merkel ve Abe, Avrupa Birliği ve Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşması için devam eden müzakarelerde de ilerleme sağlamak istediklerini söylediler. Anlaşmanın 2015 yılında imzalanması hedefleniyor.

Buluşmada Ukrayna krizi de gündeme geldi. Merkel ve Abe, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların uygulanması konusunda görüş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Almanya ve ortaklarının Moskova ile ‘görüşme kanallarını' kullandığını belirten Merkel, “Ancak tüm bunlar meyve vermezse, başka yaptırımları uygulamaktan da çekinmemeliyiz” diye konuştu.

Japonya Başbakanı da gerginliklerin giderilmesi için tüm tarafların devreye girmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki durumun küresel bir sorun olduğunu, durumun şiddetle değiştirilemeyeceğini kaydeden Abe, Cenevre anlaşmanın meyvesini vermemesinden dolayı endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.