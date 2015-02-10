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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna krizinin çözümü için başlattığı diplomasi turuna devam ediyor. ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Merkel, Kanada'ya geçti.

10 Şubat 2015 10:41


Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanada Başbakanı Stephen Harper ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

Krizin askeri yollarla çözümün mümkün olmadığına inandığını belirten Merkel, bu nedenle diplomatik çabalarını artırdığını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi konusunda ABD'nin diplomatik çözümden yana olduğunu açıkladı.

Obama, Kiev yönetimine silah sevkiyatı konusunda ise ABD yönetiminin henüz karar vermediğini, Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı her türlü seçeneğin gözden geçirildiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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