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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Ukrayna krizi uzun sürecek'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kırım'ın ilhakının hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirten Merkel, krizi aşmak için sabır ve uzun soluklu olmak gerektiğini söyledi.

26 Kasım 2014 16:52


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, hükümetinin Ukrayna krizi karşısında izlediği politikaya da açıklık getirdi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesini haklı çıkaracak hiçbir gerekçenin bulunmadığına dikkat çeken Merkel, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu vilayetleri Donetsk ve Lugansk'taki çatışmalara dolaylı yollardan ya da doğrudan katıldığını söyledi.

Başbakan Merkel, "Rusya bu tutumuyla Avrupa barışını tehdit ve uluslararası hukuku ihlal ediyor" dedi. Krizin askeri yollardan çözülemeyeceğini belirten Merkel, müzakerelerin yanı sıra Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların da devam edeceğini kaydetti.

Ukrayna krizinin uzun sürmesini beklediğini vurgulayan Merkel, "Krizi aşmak için sabırlı ve uzun soluklu olmalıyız" çağrısında bulundu.

Muhalefetten Merkel'e tepki

Partisi adına söz alan Sol Parti Başkan Yardımcısı Sahra Wagenknecht, hükümetin izlediği Ukrayna politikasını sert ifadelerle eleştirdi. Merkel'i Soğuk Savaş dönemini yeniden canlandırmakla suçlayan Wagenknecht, "Ortalık yangın yerine döner diye uyarıda bulunuyor ama diğer taraftan da elinizde çırayla dolaşıyorsunuz" dedi.

Almanya tarafından uygulanan yaptırımlarla Rusya'ya karşı "anlamsız bir ekonomik savaş" başlatıldığını savunan Wagenknecht, Berlin'in, önemli pozisyonları Naziler tarafından belirlenen Kiev'deki hükümete destek verdiğini ileri sürdü. Sahra Wagenknecht, Merkel'e, "Diplomasi yoluna geri dönün. Yaptırımlara son verin" çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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