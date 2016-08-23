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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Türklerden Almanya'ya sadakat bekliyoruz

Almanya Başbakanı, Türk kökenli ve uzun süredir ülkede yaşayan vatandaşlardan sadakat göstermelerini beklediklerini söyledi.

23 Ağustos 2016 12:25


Başbakan Angela Merkel, son dönem Türkiye içi siyasi kutuplaşmaların Almanya sokaklarına yansıması üzerine süren tartışmalara ilişkin görüş bildirdi. Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte Merkel, Türk asıllı Alman vatandaşlarından, Almanya Federal Cumhuriyeti'ne sadakat göstermelerini istedi. Başbakan, “Uzun süredir Almanya'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlardan ülkemize büyük oranda sadakat geliştirmelerini bekliyoruz” dedi.

Başbakan Merkel karşılığında Alman hükümetinin de Türk asıllı vatandaşların meselelerini dinlemeye ve anlamaya çalışacaklarını, bunun için göçmen dernek ve kuruluşlarıyla yakın iletişim halinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Merkel Türkiye'deki iç politik krizlere karşılık Almanya'daki Türkiye kökenli vatandaşlara itidal çağrısı da yaparak, “Düşünce ve gösteri özgürlüğü Almanya'da yaşayan herkes için geçerlidir. Ancak tabii ki herkes görüş ayrılıklarını barışçıl şekilde ifade etmek durumundadır” şeklinde konuştu.

Almanya'nın Köln kentinde 31 Temmuz'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin organize ettiği geniş katılımlı “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” siyasi tartışmalara yol açmıştı. Yürüyüş kamuoyunda 'Erdoğan mitingi' olarak değerlendirilmiş, Hristiyan Birlik partilerinden, sadakat konusunda yaşanabilecek ikilemler nedeniyle çifte vatandaşlığın kaldırılması talepleri gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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