Merkel Türkiye'yi uzlaşmaz taraf olmakla suçladı

T24- Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Siz onurlu bir uzlaşmaya hazırken, Türk tarafının sizin adımlarınıza karşılık vermediğini tespit ettik” diye konuştu.

Ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ve bölünmüşlüğünün sona erdirilmesine yardımcı olmak istediğini ifade eden Merkel, Almanya'nın da bölünmüş bir ülke olduğunu, ayrıca Güney Kıbrıs ile Almanya'nın çeşitli alanlarda sıkı ilişkilere ve güçlü ekonomik bağlara sahip olduğunu anlatarak, Rum tarafının girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Angela Merkel, ülkesinin, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin devamını ve Kıbrıs sorununun çözümünü arzuladığını" ifade etti. Kıbrıs sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini söyleyen Merkel, konu çözümsüz kaldıkça, sürekli sorun oluşturacağını belirtti.

Merkel, ''Siz onurlu bir uzlaşmaya hazırken, Türk tarafının sizin adımlarınıza karşılık vermediğini tespit ettik'' diye konuştu.

Merkel, Hristofyas'ın Kıbrıs sorununda bir uzlaşıya varmaya hazır göründüğünü savunarak, Hristofyas'ın ''cesaret ve yaratıcılık sergilediğini, inisiyatif ortaya koyduğunu, bunları takdir ettiğini'' kaydetti.

Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerinin de altını çizdi. Merkel, Türkiye'nin AB üyeliğiyle Türk, Yunan ve Rum ilişkilerinin yoluna gireceğini ifade etti.

Ülkesinin Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarına destek verdiğini dile getiren Merkel, konuyu, Türk yetkililerle de görüşeceğini belirtti.

HRISTOFYAS: TÜRKİYE ISRARLA REDDEDEMEZ

Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da Merkel'e, ziyareti ve gösterdiği dostluk için teşekkür ederek, Merkel'in ziyaretini ''tarihi dönüm noktası'' olarak niteledi.

Rum lider, ''Çünkü ilk kez Almanya Şansölyesi Kıbrıs'ı ziyaret ediyor'' ifadesini kullandı.

Hristofyas, şöyle devam etti: ''Dostluğumuza yatırım yapıyorum ve 'işgalden ve kolonizasyondan' kurtulmamıza ve iki liderin uzlaştığı, BM kararlarında da benimsendiği üzere, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde barış içerisinde yeniden birleşmeye ermemize kadar Almanya'nın desteğinin, ilke desteği olacağından eminim. Sayın Merkel federasyonun ne anlama geldiğini bizden daha iyi biliyor, çünkü ideal federasyon olan bir ülkede yaşıyor. Yaklaşık öyle bir federasyon istiyoruz; tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlığa sahip, birleşik ve işleyebilir.''

Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değinen Hristofyas, ''Türkiye'yi rehine tutmak istemiyoruz, ancak AB üyesi olan bir ülkeyi tanımamaya ve kendisinin de imzaladığı Ankara Protokolü'nden kaynaklanan yükümlülükleri ısrarla reddetmeye devam edemez'' ifadelerini kullandı.

Hristofyas, ''Sayın Merkel'e Kıbrıs sorununa mümkün olan en kısa zamanda çözüm bulma konusunda iyi niyetli olduğumuzu teyit ettik, ancak bu çözümün 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi elbette Kıbrıs'ın bütün halkının; Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ve bu kozmopolit ülkede yaşayan Ermeniler, Maronitler ve Latinler gibi grupların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olunması şartıyla'' dedi.