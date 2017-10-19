Merkel: Türkiye’ye müzakereci ülke olarak verilen mali desteğin azaltılmasına destek vereceğim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin mültecilere muamelesinden övgüyle bahsetmekle birlikte hukukun üstünlüğünün gerilemesinin son derece endişe verici olduğunu belirterek Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye aktarılan mali kaynakların azaltılmasını destekleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacılar için sağladığı mali desteği devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Merkel, Türkiye'nin sığınmacı sorunu konusunda AB için çok önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

AB liderlerinin, bugün Brüksel’de yapacakları zirve toplantısında Ankara’ya karşı uzlaşmacı bir tavır ortaya koymaları beklenirken, bazı üyelerin hâlâ Türkiye’nin ilerleme kaydedilemeyen tam üyelik başvurusundan kaynaklanan katılım öncesi mali yardımların kesilmesini istedikleri belirtiliyor.

AB Zirvesi'nde mülteci krizinin yanı sıra öne çıkan gündem başlıklarından biri de Türkiye. Almanya Başbakanı Merkel, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin zirve gündeminde olacağını ancak üyelik müzakereleri konusunda herhangi bir karar beklenmediğini" ifade etmişti.

