Merkel Türkiye'ye Güney Kıbrıs'tan taş attı

T24- Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüşmesinin ardından yaptıkları açıklamasında "Güney Kıbrıs, çözüm için elinden geleni yaptı ama Türk tarafı buna karşılık vermedi" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel'in uzun süredir gündemde olan Güney Kıbrıs ziyareti bugün öğle saatlerinde başladı.

Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden ilk Alman başbakan olan Merkel, Hristofyas'la Rum Başkanlık köşkünde yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmede, Kıbrıs'taki doğal ve petrol konuları, AB, NATO ve ekonominin yanı sıra Kıbrıs Sorunu'nu da ele alındı. Görüşmenin ardından Hristofyas ile Merkel, basına açıklamalarda bulundu. Merkel, Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünde Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri sorumlu tuttu ve "Güney Kıbrıs, çözüm için elinden geleni yaptı ama Türk tarafı buna karşılık vermedi" dedi. Merkel, ayrıca, Türkiye'nin AB süreci ile ilgili de Almanya'nın görüşünü ortaya koydu ve "Türkiye'nin AB'ye girmesini destekliyoruz ancak yükümlülüklerini yerine getirmeli" diye konuştu.

Hristofyas ise, Türkiye'nin AB'ye girmesini destek verdiklerini belirterek, "Ancak Türkiye, Ankara Protokolü'nü yerine getirmeli" dedi.