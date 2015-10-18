Merkel Türkiye'ye gidiyor



Almanya Başbakanı iki buçuk yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret ediyor. Merkel bugün önce öğle saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Merkel'ın programında muhalefet partilerinin temsilcileri ile bir görüşme görünmüyor.

Merkel'in temaslarında en önemli gündem maddesi mülteciler. AB, mülteci akınının kontrol altına alınması için Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyor. AB ve Türkiye bu hafta içinde Brüksel'de düzenlenen zirvede, prensipte bir anlaşma sağladı. 2.5 milyon Suriyeli'ye kapılarını açan Türkiye, AB'nden mültecilerin ülkede ihtiyaçlarının karşılanması için 3 milyar Euro talep ediyor. AB ise Türkiye'ye 1 milyar Euro yardım yapmayı önermişti. Türkiye AB'den bunun yanı sıra vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasını talep ediyor. Merkel'in Davutoğlu ve Erdoğan'la yapacağı görüşmede mülteciler konusunun yanı sıra Suriye'deki durum ve terörle mücadelenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Özdemir'den eleştiri

Yeşiller Partisi eş Başkanı Cem Özdemir Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyaretini eleştirerek, Merkel'ın Erdoğan'a seçim yardımında bulunduğunu ileri sürdü. Özdemir partisinin Bavyera Yeşiller Teşkilatı'nın Bad Windsheim'deki toplantısında yaptığı açıklamada, 'Otoriter bir lider için seçim kampanyası yürüten bir Almanya Başbakanı istemiyorum. Erdoğan sorunların çözümü değil, tam tersine savunduğu politikalarla sorunların nedeni' dedi. Özdemir Merkel'in muhalefet liderleriyle de görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Sol Parti ziyarete karşı

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht ise Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, Merkel'in ziyaretini eleştirdi. Wagenknecht, 'Merkel'in despot Erdoğan'a yanaşması, ahlaki bir iflas. Kışkırtıcı Erdoğan'la mültecilerin engellenmesi konusunda ittifak yapılması, Merkel'in 'hoşgeldin maskesi'nin arkasındaki gerçek yüzünü gösteriyor" diye konuştu.

CSU: 'Fazla taviz verilmemeli'

Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Meclis Grup Başkanı Gerda Hasselfeldt açıklamasında, Türkiye'ye fazla taviz verilmemesini istedi. Hasselfedt, Türkiye'de düşünce ve basın özgürlüğü gibi önemli temel haklar konusunda ciddi eksikler var. Ayrıca Türkiye'deki Hrıstiyanların durumu da kritik" diye konuştu.

Hessen Eyaleti'nin Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Başbakanı Volker Bouffier ise Merkel'ın ziyaretini destekleyen açıklamalar yaptı. Bouffier Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Almanya'nın öncelikli olarak siyasi sorumluluklarını gözönünde bulundurması gerektiğini belirtti. Bouffier 'Eğer ülkemize yararı olacaksa o zaman bazı insanlarla konuşmak görüşmek zorundayız. Ancak elbette bedeli ne olursa olsun mantığı güdülmemeli' dedi.

Almanya Başbakanı Merkel yaptığı açıklamada, ziyaretini savunarak, 'Avrupa şayet Türkiye ile bir anlaşma yapmazsak, sınırlarını tek başına koruyamaz' demişti. Merkel ziyaretinde ayrıca insan hakları konusunun da önemli bir rol oynacağını dile getireceğini belirtmişti.