Merkel: Türkiye'nin milletvekillerimiz hakkındaki iddiaları makul değil!



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te Ermeni soykırımının tanınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamalarına ilk kez yanıt verdi ve Erdoğan'ı bu açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelişinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, "Alman Federal Meclisi'nin milletvekilleri, istisnasız, serbest bir biçimde seçilmiş milletvekilleridir ve Türkiye tarafından yapılan konuyla ilgili iddia ve açıklamaları makul bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Federal Meclis'te 2 Haziran'da kabul edilen Ermeni soykırımı kararına sert tepki göstermiş, başta Almanya Başbakanı Merkel, tasarının gündeme gelmesine öncülük eden isimlerden Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ve oylamayada 'evet' oyu kullanan Türkiye kökenli milletvekillerinin 'kökeninden şüphe duyduğunu' belirterek bu kişilere kan testi yapılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan 'bu vekillerin PKK'nın uzantısı olduğunu' iddia etmişti.

Kararın kabul edilmesinden sonra parlamentodaki Türkiye kökenli milletvekillerinden Cem Özdemir ve diğer 10 milletvekiline yönelik sosyal medyada hakaret ve tehditler artmıştı.

Almanya Başbakanı Merkel, Ermeni soykırımıyla ilgli Alman Federal Meclisi'ndeki çoğunlukla Türkiye arasında görüş ayrılığı bunduğunu bildiğini söyledi ve "bu yüzden her zaman Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan müzakerelere gidilmesi için çaba sarf ettiğini ve etmeye devam edeceğini" söyledi.

Yahudi soykırımı konusundaki hatırlatmalara da değinen Merkel, Federal Meclis'in kararında Yahudi Soykırımı'nın tekil ve benzersiz oluşuna dikkat çekildiğini vurguladı. Başbakan Angela Merkel "Almanya'nın tarihiyle sadece tek bir konuda yüzleşmediğini bunun Holokost ve Nasyonal Sosyalizmle sınırlı kalmadığını" kaydederek buna devam edeceklerini, her yeni nesilde bunun sürdürülmesinin bir yükümlülük olduğunu ifade etti.

Merkel Türk-Ermeni tarihinin detaylı araştırılması için bir de ortak tarih komisyonu oluşturulmasından yana olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Berlin maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Başbakan Merkel’in açıklamasından sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin Berlin maslahatgüzarı Ufuk Gezer'i, Dışişleri’ne çağırarak Alman milletvekilleriyle ilgili yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı iletti.

Alman Dışişleri'nden yapılan açıklamada “Türk maslahatgüzar, Federal Meclis’teki Ermenistan tasarısı ile bağlantılı olarak son günlerdeki olaylar ve tepkilerle ilgili görüşme için Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi“ denildi.

Görüşmede maslahatgüzara "Alman milletvekilleriyle ilgili en yeni açıklamaların, Almanya ile Türkiye arasındaki geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkilerle bağdaşmadığı ve bu açıklamaların anlayışla karşılanmadığı" ifade edildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nun Türkiye'ye dönmesinden sonra yerine Türkiye'nin Berlin maslahatgüzarı Ufuk Gezer vekalet ediyor.