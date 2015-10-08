Merkel: Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyım; bunu Erdoğan da biliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman karşıydım" dedi. Merkel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bunu bildiğini belirterek, "Hâlâ karşıyım" ifadelerini kullandı.

Alman devlet televizyonu ARD'ye konuşan Merkel, Türkiye'ye yardımın Avrupa'ya göçmen akınının önüne geçmek için gerekli olduğunu, fakat bu durumun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi yönündeki görüşünü değiştirmediğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Merkel, "En çok mülteci şu an Türkiye üzerinden geliyor. Türkiye NATO üyesi ve AB'ye aday üye. Ayrıca ben devamlı Türkiye'nin tam üyeliğine karşı çıkmış birisiyim. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyor. Ben halen karşıyım. Selefim Schröder üyelik müzakerelerini başlattı. Biz bunu devam ettiriyoruz, ucu açık. Ama ben her zaman söyledim, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğumu. Fakat bu bizim ortak sorunlarımız olan, NATO'da farklı misyonlarda birlikte çalıştığımız bir ülkeyle görüşmememiz anlamına gelmez...” dedi.

Reuters: Son yıllarda dile getirmiyordu



Almanya Başbakanı'nın açıklamalarını aktaran uluslararası haber ajansı Reuters, Merkel'in iktidara geldiği 2005 yılından önce de Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı durduğunu, onun yerine 'imtiyazlı ortaklık'tan yana olduğunu hatırlattı. Ajans, "Ancak Merkel, son yıllarda bu tutumunu yüksek sesle dile getirmiyordu" diye ekledi.