T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyım'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Merkel, sığınmacı akınıyla ilgili olarak 'Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor?' sorusunu yöneltti.

08 Ekim 2015 17:41

Başbakan Angela Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de sığınmacı kriziyle
ilgili bir tartışma programında Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.
Krizin çözümünde Türkiye'nin öne çıktığını kabul eden Merkel,
"Türkiye'nin AB'ye
tam üyeliğine karşıydım. Bu görüşümde herhangi bir değişiklik yok" dedi. Merkel, bu
görüşünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığını söyledi.

Sığınmacıların büyük kısmının NATO müttefiği Türkiye'den geliyor olmasını bir
"baskı unsuru" olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan Merkel, bununla birlikte
Türkiye ile sorunlar üzerinde görüşmeye devam edeceklerini kaydetti.

'Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor?'

Merkel, "Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor, elbette bunları Ankara
ile konuşacağız" dedi. "Türkiye ile birbirimize karşılıklı ihtiyacımız var" ifadesini dile
getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmeler kapsamında Ankara'nın vize
serbestisi gibi talepleri konusunda adım atılabileceğini belirtti. 
'AB ilkelerine ihanet etmiyorum'

Türkiye ile görüşmelerin bazı çevreler tarafından "AB ilkelerine ihanet" olarak
yorumlanmasına karşı çıkan Merkel, "İçinde bulunduğumuz koşullarda müzakere
masasına oturmak benim görevimdir" dedi.  
Türkiye ile görüşmelerde herhangi bir AB ilkesinin bir kenara bırakılmadığını
kaydeden Merkel, Ankara'nın AB aday ülkesi olarak Kopenhag kriterlerine uymak
zorunda olduğunu söyledi. Angela Merkel, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi bu
çerçevede güvenli ülke statüsüne almak istediğini hatırlattı.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye Avrupa BirliğiAngela Merkel Alman Birinci Televizyon Kanalı ARDTürkiyeMerkelTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNATOAnkaraAlmanya Başbakanı Angela MerkelMerkel AnkaraKopenhag

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24