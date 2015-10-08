Merkel: 'Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyım'

Başbakan Angela Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de sığınmacı kriziyle

ilgili bir tartışma programında Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.

Krizin çözümünde Türkiye'nin öne çıktığını kabul eden Merkel,

"Türkiye'nin AB'ye

tam üyeliğine karşıydım. Bu görüşümde herhangi bir değişiklik yok" dedi. Merkel, bu

görüşünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığını söyledi.

Sığınmacıların büyük kısmının NATO müttefiği Türkiye'den geliyor olmasını bir

"baskı unsuru" olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan Merkel, bununla birlikte

Türkiye ile sorunlar üzerinde görüşmeye devam edeceklerini kaydetti.

'Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor?'

Merkel, "Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor, elbette bunları Ankara

ile konuşacağız" dedi. "Türkiye ile birbirimize karşılıklı ihtiyacımız var" ifadesini dile

getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmeler kapsamında Ankara'nın vize

serbestisi gibi talepleri konusunda adım atılabileceğini belirtti.

'AB ilkelerine ihanet etmiyorum'

Türkiye ile görüşmelerin bazı çevreler tarafından "AB ilkelerine ihanet" olarak

yorumlanmasına karşı çıkan Merkel, "İçinde bulunduğumuz koşullarda müzakere

masasına oturmak benim görevimdir" dedi.

Türkiye ile görüşmelerde herhangi bir AB ilkesinin bir kenara bırakılmadığını

kaydeden Merkel, Ankara'nın AB aday ülkesi olarak Kopenhag kriterlerine uymak

zorunda olduğunu söyledi. Angela Merkel, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi bu

çerçevede güvenli ülke statüsüne almak istediğini hatırlattı.



