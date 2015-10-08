Merkel: 'Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyım'

Başbakan Angela Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de sığınmacı kriziyle
ilgili bir tartışma programında Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.
Krizin çözümünde Türkiye'nin öne çıktığını kabul eden Merkel,
"Türkiye'nin AB'ye
tam üyeliğine karşıydım. Bu görüşümde herhangi bir değişiklik yok" dedi. Merkel, bu
görüşünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığını söyledi.
Sığınmacıların büyük kısmının NATO müttefiği Türkiye'den geliyor olmasını bir
"baskı unsuru" olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan Merkel, bununla birlikte
Türkiye ile sorunlar üzerinde görüşmeye devam edeceklerini kaydetti.
'Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor?'
Merkel, "Türkiye birdenbire sınır kontrolünü neden kaybediyor, elbette bunları Ankara
ile konuşacağız" dedi. "Türkiye ile birbirimize karşılıklı ihtiyacımız var" ifadesini dile
getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmeler kapsamında Ankara'nın vize
serbestisi gibi talepleri konusunda adım atılabileceğini belirtti.
'AB ilkelerine ihanet etmiyorum'
Türkiye ile görüşmelerin bazı çevreler tarafından "AB ilkelerine ihanet" olarak
yorumlanmasına karşı çıkan Merkel, "İçinde bulunduğumuz koşullarda müzakere
masasına oturmak benim görevimdir" dedi.
Türkiye ile görüşmelerde herhangi bir AB ilkesinin bir kenara bırakılmadığını
kaydeden Merkel, Ankara'nın AB aday ülkesi olarak Kopenhag kriterlerine uymak
zorunda olduğunu söyledi. Angela Merkel, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi bu
çerçevede güvenli ülke statüsüne almak istediğini hatırlattı.