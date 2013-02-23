Merkel: Türkiye'nin AB üyeliği şüpheli, fakat görüşmeler devam etmeli

Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde yeni fasılın açılmasını olumlu karşıladığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Şüpheyle yaklaşmama rağmen tam üyelikle ilgili görüşmelerin devam etmesini destekliyorum. Bu müzakerelerin ucu açık" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ziyareti öncesinde, haftalık video mesajında 24 yaşındaki tıp öğrencisi Ümmühan Çiftçi'nin sorularını yanıtladı.

Merkel, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili soruya ''Önümüzde uzun bir müzakere yolunun bulunduğuna inanıyorum. Kuşkularım olmasına rağmen müzakere sürecinin devam etmesini onayladım. Bu müzakereleri sonucu açık olarak sürdürüyoruz. Bu biraz durakladı ve ben bir parça ilerlememiz için yeni bir başlığın açılmasından yanayım. Bunu ziyaretim sırasında Türk hükümeti ile de görüşeceğim'' şeklinde cevapladı.

Türkiye ile Almanya arasında özel ilişkiler olduğuna dikkat çeken Merkel, Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşamasından dolayı iki ülkenin özel bir bağı olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyaretinde sadece Ankara ve İstanbul'a değil, Kapadokya'ya gideceğini de dile getirdi.

Merkel'in gezisi öncesinde konuşan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir "Merkel, inşallah Ankara'ya gittiğinde imtiyazlı ortaklığı tekrarlamaz, onun yerine daha önceki hükümetin başlattığı yolda devam edeceğini söyler" dedi.