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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Türkiye'deki gelişmelerden endişeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bazı gelişmeler nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

23 Mayıs 2014 17:06


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pfälzische Merkur ve Saarbrücker Zeitung gazetelerine verdiği demeçte, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel Türkiye'deki protestolarda göstericilere yönelik muamelenin, sosyal paylaşım ağlarına müdahalenin ve Hrıstiyanların durumunun bu endişelere gerekçe teşkil ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın Köln ziyaretine de değinen Merkel, 'Sayın Başbakanın bu randevunun bu kez ne kadar hassasiyet teşkil ettiğini bildiğinden ve buna uygun bir sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinden yola çıkıyorum' dedi.

Merkel demecinde Erdoğan başbakanlığındaki hükümetin ekonomik alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve Kürt meselesi konusunda da adımlar attığını vurguladı. Almanya Başbakanı Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yardım konusunda sergilediği çabaları da övdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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